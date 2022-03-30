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В Самарской Луке продолжится обновление туристического маршрута

30 марта 2022 13:34
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В Самарской Луке продолжится обновление туристического маршрута

Обновление туристического маршрута в национальном парке Самарская Лука продолжится в рамках реализации национальное проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В 2022 году отремонтируют два участка автомобильной дороги «Урал»-Солнечная Поляна-Ширяево.

Участок км 22+200 - км 23+240 – проходит вдоль границы села Бахилова Поляна, расположенного в горной долине. Дорогу в народе называют «Бахиловский серпантин».

Участок км 45+000 - км 46+750 – обеспечивает въезд в с. Ширяево.  С каждым годом село Ширяево встречает все больше туристов. В заповеднике, расположенном в Жигулевских горах, уже побывали: Президент РФ В.В.Путин, группа Rammstein, Борис Гребенщиков и многие другие известные люди. Именно здесь можно увидеть горы, Волгу, штольни, посетить местный музей.

Проектом предусмотрен ремонт дорожной одежды, укрепительные работы и обустройство дороги. Дорожное покрытие уложат из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем.

Для обеспечения безопасности дорожного движения выполнят монтаж барьерного ограждения, установят дорожные знаки, разметку нанесут термопластиком

Напомним, в прошлом году в нормативное состояние привели 10 км туристического маршрута «Урал»-Солнечная Поляна-Ширяево, от села Зольное до села Бахилово, на участке км 28+973 - км 39+194.

Кроме того, на средства регионального бюджета, по поручению Главы региона Дмитрия Азарова обновят дорожное покрытие еще на 19 км трассы (с км 8+666 – км 22+200, км 23+240 – км 28+973). Общая протяженность отремонтированной дороги за 2 года составит более 30 км.

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области, и работа на объектах местного значения — часть Стратегии лидерства, которую разработали в губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова и при участии жителей региона. Он направлен на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили.

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