В Самаре состоится презентация первого туристического поезда Самара – Киров.

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Трехдневный тур из Самары в Киров пройдет в рамках программы «Яркие выходные в Приволжье», которая является победителем многочисленных всероссийских туристических конкурсов. Участники железнодорожного тура узнают историю шоколадного дела Кирова, увидят воздушные ротонды конца XIX века, под руководством настоящего вятского атамана научатся стрелять из лука и метать копьё, ездить верхом. Отдельная программа разработана для школьников с посещением палеонтологического музея и парка сказок. К туру смогут присоединиться жители Пензы и Саранска.