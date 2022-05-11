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В Самаре пройдет выставка яхт и катеров

11 мая 2022 13:47
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В Самаре пройдет выставка яхт и катеров

С 13 по 15 мая 2022 года на территории и в акватории яхт-клуба «Ласточка» (г. Самара, ул. Белорусская, 128) под эгидой журнала Motor Boat & Yachting Russia, при информационной поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области пройдет третья выставка яхт и катеров на воде Samara Boat Show 2022. 

Крупнейшая и единственная в Поволжье выставка соберет представителей ведущих отечественных производителей катеров и лодок, которые представят маломерные суда длиной от 5 до 15 метров. Их продукция зарекомендовала себя не только в ходе тест-драйвов, но и в реальных условиях эксплуатации по всей России. 

В рамках данного мероприятия состоится презентация скоростного речного судна типа «Валдай», который будет осуществлять регулярные пассажирские и заказные туристические перевозки в Самарской области уже летом 2022 года. 

Кроме того, у посетителей будет возможность поближе познакомиться с яхтами и по предварительной записи поучаствовать в тест-драйвах, которые пройдут в акватории Волги. 

В береговой экспозиции можно будет увидеть и приобрести товары и услуги премиального сегмента, а также оборудование для лодок и технику для водных видов спорта и отдыха на воде. 

Особое внимание организаторы Samara Boat Show уделят деловой и развлекательной составляющей: посетители и участники боат-шоу смогут подробно узнать о законодательных нововведениях ГИМС, а также испытать в деле самые интересные водные «игрушки». 

Теги: В центре внимания

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