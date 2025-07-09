В Самаре презентовали «Современный путеводитель» по региону

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В Самаре состоялась презентация туристического справочника «Самарская область. Современный путеводитель». Издание подготовлено издательством PressPass при участии министерства туризма Самарской области.

«Современный путеводитель» по Самарской области включает в себя четыре главы. В первой читатель узнает об истории региона, о его географических и климатических условиях, о растительном и животном мире, экономике и промышленности, транспортной инфраструктуре. В главе освещены особенности местной кухни, ежегодные событийные и культурные мероприятия, которые могут быть привлекательны для путешественников. Следующие три главы расскажут об уникальных природных достопримечательностях региона, о купеческой красавице Самаре со своим модерном и деревянным зодчеством, правобережной Сызрани – городе, сохранившем свой кремль и подобающую старинной волжской крепости стать, о родившемся в XVIII веке Тольятти – городе широких проспектов и больших скоростей. Десять городов области – это десять разных увлекательных страниц самарской географии и истории. Книга снабжена планами-схемами крупных населенных пунктов, ярко иллюстрирована фотографиями достопримечательностей региона и подробными инфографиками.

«Новый путеводитель станет прекрасным инструментом для привлечения гостей в нашу замечательную область. Это не просто книга, а элемент продвижения наших туристических возможностей, ключ к познанию нашего региона. Путеводитель позволит раскрыть весь туристический потенциал, вдохновляя новых туристов исследовать красоту наших мест и насладиться уникальным колоритом Самарского области», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Серия «Современный путеводитель» издательства PressPass выпускается с 2012 года. За эти годы в серии вышло свыше 30 наименований книг по разным регионам Российской Федерации. Книги серии «Современный путеводитель» продаются в крупнейших книжных магазинах нашей страны и на электронных торговых площадках, некоторые из них переведены на иностранные языки.

«Этот проект является частью большой серии изданий, посвященных различным регионам России, каждый из которых раскрывает уникальные черты своей территории. Благодаря поддержке Министерства туризма Самарской области мы смогли воплотить идею выпуска качественного путеводителя, доступного широкой аудитории читателей. Путеводитель - это живой организм, требующий постоянного обновления и актуализации. Будем рады вашим отзывам и пожеланиям, ведь именно благодаря вашей обратной связи мы можем совершенствовать наши публикации и создавать полезные и интересные путеводители», – рассказал заместитель генерального директора издательства PressPass Артур Агафонов.

Книгу презентовали туристическому сообществу Самарской области при поддержке Комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской Губернской Думы. Издано полторы тысячи экземпляров, они уже представлены в крупных федеральных онлайн и книжных магазинах, прорабатывается вопрос продажи в розницу в Самаре, а также экземпляры будут направлены в городские библиотеки.