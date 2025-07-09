Я нашел ошибку
Главные новости:
Новое оборудование расширяет возможности диагностики для жителей Безенчукского района
Новое оборудование расширяет возможности диагностики для жителей Безенчукского района
В Госдуме объяснили, введут ли запрет на ввоз iPhone в Россию
В Госдуме объяснили, введут ли запрет на ввоз iPhone в Россию
в среднем жители ПФО готовы потратить на летний отпуск 66 тысяч рублей с человека
В среднем жители ПФО готовы потратить на летний отпуск 66 тысяч рублей с человека
В Пензе транспортные полицейские обнаружили недействительный паспорт у жительницы Тольятти
В Пензе транспортные полицейские обнаружили недействительный паспорт у жительницы Тольятти
В Клявлинском районе возводят животноводческий комплекс
В Клявлинском районе возводят животноводческий комплекс
В Самаре презентовали «Современный путеводитель» по региону
В Самаре презентовали «Современный путеводитель» по региону
В Самаре пройдет мастер-класс по дартсу для всех желающих
В Самаре пройдет мастер-класс по дартсу для всех желающих
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.17
-0.55
EUR 91.97
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию по банкам дореволюционной Самары
В областном центре пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре презентовали «Современный путеводитель» по региону

9 июля 2025 16:42
94
В Самаре презентовали «Современный путеводитель» по региону

В Самаре состоялась презентация туристического справочника «Самарская область. Современный путеводитель». Издание подготовлено издательством PressPass при участии министерства туризма Самарской области.

«Современный путеводитель» по Самарской области включает в себя четыре главы. В первой читатель узнает об истории региона, о его географических и климатических условиях, о растительном и животном мире, экономике и промышленности, транспортной инфраструктуре. В главе освещены особенности местной кухни, ежегодные событийные и культурные мероприятия, которые могут быть привлекательны для путешественников. Следующие три главы расскажут об уникальных природных достопримечательностях региона, о купеческой красавице Самаре со своим модерном и деревянным зодчеством, правобережной Сызрани – городе, сохранившем свой кремль и подобающую старинной волжской крепости стать, о родившемся в XVIII веке Тольятти – городе широких проспектов и больших скоростей. Десять городов области – это десять разных увлекательных страниц самарской географии и истории. Книга снабжена планами-схемами крупных населенных пунктов, ярко иллюстрирована фотографиями достопримечательностей региона и подробными инфографиками.

«Новый путеводитель станет прекрасным инструментом для привлечения гостей в нашу замечательную область. Это не просто книга, а элемент продвижения наших туристических возможностей, ключ к познанию нашего региона. Путеводитель позволит раскрыть весь туристический потенциал, вдохновляя новых туристов исследовать красоту наших мест и насладиться уникальным колоритом Самарского области», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Серия «Современный путеводитель» издательства PressPass выпускается с 2012 года. За эти годы в серии вышло свыше 30 наименований книг по разным регионам Российской Федерации. Книги серии «Современный путеводитель» продаются в крупнейших книжных магазинах нашей страны и на электронных торговых площадках, некоторые из них переведены на иностранные языки.

«Этот проект является частью большой серии изданий, посвященных различным регионам России, каждый из которых раскрывает уникальные черты своей территории. Благодаря поддержке Министерства туризма Самарской области мы смогли воплотить идею выпуска качественного путеводителя, доступного широкой аудитории читателей. Путеводитель - это живой организм, требующий постоянного обновления и актуализации. Будем рады вашим отзывам и пожеланиям, ведь именно благодаря вашей обратной связи мы можем совершенствовать наши публикации и создавать полезные и интересные путеводители», – рассказал заместитель генерального директора издательства PressPass Артур Агафонов.

Книгу презентовали туристическому сообществу Самарской области при поддержке Комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской Губернской Думы. Издано полторы тысячи экземпляров, они уже представлены в крупных федеральных онлайн и книжных магазинах, прорабатывается вопрос продажи в розницу в Самаре, а также экземпляры будут направлены в городские библиотеки.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
9 июля 2025  16:11
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
131
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
9 июля 2025  12:45
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
173
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
9 июля 2025  11:00
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
335
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
8 июля 2025  22:14
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
466
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
8 июля 2025  19:26
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
372
Весь список