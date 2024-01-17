В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»

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С 11 января официально запускается набор специалистов для участия в просветительской программе «Лига экскурсоводов». В рамках проекта тысячи участников со всей страны посоревнуются в профессиональном мастерстве, проверят актуальность своих знаний и их соответствие современности, разработают новые региональные авторские маршруты и сформируют отраслевое профессиональное сообщество, идея создания которого одобрена Президентом России Владимиром Путиным летом 2023 года. Имена лучших экскурсоводов огласят 12 апреля на финальном очном этапе программы на площадке Международной выставки-форума “Россия”.

Реализацией проекта займутся Российское общество «Знание» и президентская платформа «Россия – страна возможностей» в партнерстве с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Экскурсоводы сегодня – это носители смыслов и важных знаний об истории, культуре и достоянии нашей страны. Новый проект позволит не просто создать федеральное сообщество профессионалов из каждого региона России, но и объединит общей целью людей, которые помогают нам узнавать новое о своей Родине, ее невероятных природных красотах, научном и промышленном потенциале. Кроме того, инициатива открывает дополнительные возможности для привлечения к развитию внутреннего туризма молодёжи, воспитания в молодых людях любви к России, что стратегически важно для будущего страны», – отмечает заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Ирина Карих.

Регистрация в просветительской программе, включающей конкурс профессионального мастерства, доступна как для опытных специалистов, так и для любителей. Совершеннолетние россияне примут участие в отборе в 6 номинациях: «Промышленная экскурсия», «Культурно-познавательная экскурсия», «Детская экскурсия», «Экскурсия без границ», «Волонтерско-экскурсионная деятельность» и «Цифровая экскурсия». Присоединиться сможет и подрастающее поколение: специально для конкурсантов в возрасте от 8 до 17 лет разработана номинация «Юный экскурсовод». Для участия необходимо в срок до 18 февраля заполнить анкету на официальном сайте проекта: https://ekskursovody.rsv.ru/ , затем пройти профильное тестирование и онлайн-обучение на базе Знание.Академия по стандарту полезных поездок по стране программы «Больше, чем путешествие» и всероссийского проекта «Мастера гостеприимства».

«С 2019 года президентская платформа “Россия – страна возможностей” реализует туристический проект “Мастера гостеприимства”, который объединил уже более 130 тысяч специалистов индустрии гостеприимства со всей страны. Те возможности, которые мы даем участникам, мастера возвращают стране яркими проектами, вдохновленными туристами, развитием территорий и туристической привлекательности России. Одними из самых отзывчивых и творческих выпускников проекта являются гиды и экскурсоводы, искренне желающие развиваться в профессии, – рассказывает первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Мы убеждены, что разработка и проведение экскурсий – это настоящее искусство, которое можно совершенствовать бесконечно, поэтому большое внимание уделяем профессиональному росту наших участников. Запуск программы “Лига экскурсоводов” – еще один шанс для специалистов сделать шаг вперед в выбранной профессии».

«В этом году благодаря программе “Больше, чем путешествие” экскурсоводы из всех 89 регионов присоединились к проведению Международной выставки-форума “Россия”: они приобретают или обновляют свои навыки, знакомятся с коллегами со всей страны и их методами работы, вдохновляют миллионы посетителей на изучение своей родины и ее возможностей. Сегодня “проводники смыслов” – обладатели уникального опыта, которым они готовы делиться с единомышленниками в новом проекте “Лига экскурсоводов”. Специалисты проявят себя в качестве экспертов: окажут участникам конкурса методическую поддержку и помогут в проведении ярких, запоминающихся, полезных экскурсионных маршрутов», – комментирует советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.

После завершения сбора заявок специально сформированные в каждом субъекте комиссии отберут участников, которые выйдут в региональный этап «Лиги». В его рамках конкурсантам до 20 марта предстоит провести авторскую экскурсию в родном регионе, пройти экспертное интервью и презентовать свой туристический продукт оценивающим профессионалам индустрии. Итоги «Лиги экскурсоводов» подведут в Москве с 10 по 12 апреля на Международной выставке-форуме “Россия”. В столице для претендентов на победу проведут подготовку к аттестации и кейс-марафон. Лекции для них проведут ведущие эксперты туристической отрасли. Церемония награждения призеров состоится 12 апреля.

Все финалисты войдут в сообщество Знание.Лектор флагманского проекта Российского общества «Знание», в сообщество проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей», включат свои предложения для реализации в рамках программы «Больше, чем путешествие», получат возможность прохождения профильной программы повышения квалификации и ценные призы.

Идея запуска проекта «Лига экскурсоводов» зародилась на Первом туристическом слете «Маёвка. Больше, чем путешествие», организатором которого в Пятигорске выступила программа «Больше, чем путешествие», а участниками стали в том числе победители и финалисты конкурса Знание.Лектор Российского общества «Знание» и проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей».

19 июля 2023 года на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» инициативу по реализации программы-конкурса для экскурсоводов Президенту РФ Владимиру Путину озвучил победитель проекта «Мастера гостеприимства», методист Центра внешкольной работы Сысертского городского округа Александр Савичев. Он рассказал о новых образовательных программах и конкурсах, которые объединяют гидов и экскурсоводов страны, выразил признательность Президенту России за поддержку этих проектов, подчеркнул важность профессионального развития молодых и опытных экскурсоводов. Глава государства ответно поблагодарил Александра Савичева за идею, а также отметил важность работы экскурсоводов, потому что труд этих людей значим и содержателен с точки зрения воспитания в человеке любви к Родине.