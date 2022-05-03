В России станет больше кемпингов

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Грантовая поддержка Ростуризма позволит к 2023 году увеличить количество кемпингов в России более чем на треть – примерно до 350. Это удовлетворит растущий спрос на качественные кемпинги, сообщил ТАСС президент общественной организации "Лига караванеров" Андрей Артюхов.



"Сегодня увеличивается спрос на хорошо оборудованные кемпинги, люди хотят проводить отпуск летом на природе, поедут на море, а современных кемпингов не прибавляется. Ростуризм запустил программу грантовой поддержки, выделяются деньги именно на создание кемпингов. Правительство дополнительно дало субсидии на строительство модульных отелей. К 2023 году этот спрос будет урегулирован – сказал Артюхов.



По его словам, сегодня в стране около 250 кемпингов разного уровня комфорта. Чтобы сориентировать туристов на этом рынке, в России планируют запустить добровольную классификацию кемпингов. Правительство РФ ранее утвердило выделение 4 млрд рублей на строительство быстро-возводимых гостиниц в 19 российских регионах, что позволит обеспечить дополнительно не менее 2,5 тыс. номеров.



Подписанное постановление – часть комплекса мер кабмина по обеспечению развития экономики в условиях санкций.