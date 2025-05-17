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В России разработают ГОСТ в сфере туризма по требованиям халяль

17 мая 2025 11:44
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В России разработают ГОСТ в сфере туризма по требованиям халяль

Росстандарт до конца 2025 года планирует разработать стандарт в сфере услуг туризма и размещения по требованиям халяль. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев в интервью ТАСС в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Идет разработка еще целого ряда стандартов. Так, до конца года ожидаем появления стандарта в сфере услуг туризма и размещения по требованиям халяль, что, наверное, привлечет интерес дополнительных зарубежных гостей исламского мира", - сказал он.

Как напомнил глава Росстандарта, еще в 2017 году на форуме в Казани было принято решение о необходимости разработки в России стандарта в сфере халяль.

"И до сих пор Россия является одной из немногих светских стран, где действуют национальные стандарты - это три национальных ГОСТа - в сфере халяль, которые включили в себя наилучшие мировые практики", - отметил он.

XVI Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. 

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