В России появятся круизы для взрослых

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В России могут появиться круизы для взрослых на люксовом теплоходе по рекам, сообщает АТОР.

«Есть достаточно большое количество туристов, которые хотят абсолютного релакса и тишины, спокойствия в круизе», – объяснили представители компании.

Отмечается, что на борту не будет подростков. Аудитория, которую ждут в круизе – люди старше 40 лет. На борту будут гастрономические изыски, интеллектуальные программы и театральные вечера. Также будет уменьшено количество анимационных программ, пишет ФедералПресс.

Всего в круиз могут отправиться 224 человека, они будут жить в 4 или 5-звездочных номерах. Средняя стоимость за сутки составит 12, 5 тысяч рублей, сообщает АТОР.