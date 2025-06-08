В Пестравском районе Самарской области открылся туристический комплекс

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В селе Тростянь Пестравского района Самарской области открылся новый туристический комплекс «Сорокин Дол», сообщили в правительстве региона. В 2024 году объект получил грантовую поддержку областного министерства туризма.

«На территории комплекса построены 10 отдельных четырехместных домов, каждый из которых оснащен всем необходимым. Основатели комплекса также разработали ряд интересных маршрутов по близлежащим достопримечательностям»,— говорится в сообщении.

По данным минтуризма, на территории работает небольшое кафе. Кроме того, предусмотрена стоянка для личного транспорта.

Еще два масштабных проекта создания туристических комплексов получат льготное кредитование. Одним из них стал акватермальный комплекс «Атолл» в Тольятти с объемом инвестиций в размере 1,7 млрд руб. Запуск комплекса планируется в 2026 году. Второй проект — многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс на территории Ставропольского района. Инвестор намерен вложить в создание объекта 7,6 млрд руб., пишет Коммерсантъ-Волга.