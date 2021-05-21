В «Непутевых заметках»на Первом канале расскажут про Самарскую область

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23 мая в 10:20 по самарскому времени в эфире Первого канала выйдет программа «Непутевые заметки», в которой расскажут о Самарской области.

Зрители познакомятся со столичной Самарой и Жигулями с раздольем Волги, поразятся красотой национального парка «Самарская лука». Виртуально посетят село Ширяево и узнают о тех, кто сделал его известным на всю Россию.

Путешествие по всем этим местам может быть очень комфортным с опытным местным водителем, который будет одновременно и знающим гидом, который отвезет в самые знаковые места и организует отдых в поездке.

Девиз такого путешествия от «Лада путешествует»: «Поставь путешествие на паузу», сообщили в департаменте туризма СО.