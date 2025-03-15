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У россиян вырос спрос на подешевевшие пляжные туры в Китай

15 марта 2025 13:43
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У россиян вырос спрос на подешевевшие пляжные туры в Китай

В этом году у туристов из России вырос интерес на поездки в Китай летом, наибольшим спросом пользуется пляжный остров Хайнань. Средний чек при раннем бронировании снизился благодаря расширению авиаперевозок и укреплению рубля, пишет РБК. 

У российских туристов в этом году растет спрос на поездки в Китай — средняя стоимость путевок на лето снизилась на 10–15% год к году, сообщили опрошенные РБК туроператоры.

По оценкам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, спрос на летние туры в Китай вырос на 15% к прошлому году. У туроператора «Русский экспресс» страна в этом году вошла в пятерку самых популярных выездных направлений по ранним бронированиям на предстоящий летний сезон, рассказали в компании. В топ-5 востребованных у туристов стран Китай также у турфирм Tez Tour и «Арт-тур».

Летом организованные туристы в основном предпочитают в Китае пляжный отдых и покупают туры на остров Хайнань, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР): на него приходится 90–95% всех продаж из общего объема туров в Китай на лето. Спрос на отдых на Хайнане уже почти в три раза выше, чем в прошлом году, отмечают в Tez Tour. «Это понятный и привычный отдых для российского туриста, достойная альтернатива многим более дорогим направлениям для летнего отдыха», — пояснил представитель туроператора. Популярность южнокитайского острова у российских туристов также отметил и туроператор Fun&Sun.

Россияне в Китае часто комбинируют экскурсионный и пляжный отдых, популярны оздоровительные туры, бизнес-поездки и событийные туры с посещением специализированных выставок, перечисляют в «Русском экспрессе». Экскурсионные туры выбирают с посещением Пекина, Шанхая, Гуанжчжоу, Сианя, Ченду, поделились наблюдениями в Fun&Sun.

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