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Турецкие отели опасаются потери российских туристов при отмене системы «все включено»

18 ноября 2024 10:59
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Турецкие отели опасаются потери российских туристов при отмене системы «все включено»

Турецкие отели испугались потери российских туристов при отмене популярной системы отдыха «все включено». Об этом на условиях анонимности рассказал РИА Новости представитель туристической индустрии Антальи.

Собеседник агентства подчеркнул, что отказ от этой системы, безусловно, повлияет на туристический рынок. Во-первых, потому что у россиян снизится интерес к поездкам в Турцию, так как один из основных критериев выбора отеля у них — это наличие удобных и доступных услуг. Кроме того, по его словам, отелям в этом случае придется менять ценовую политику и придумывать новые предложения, чтобы компенсировать потенциальную потерю российского рынка.

Ранее президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «все включено» может нанести вред здоровью отдыхающих, поскольку способствует развитию у них ожирения. Он добавил, что в крупных отелях можно организовать работу двух-трех ресторанов, после которых посетители чувствовали бы себя свободно и могли гулять по вечерам, пишет Лента.

 

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