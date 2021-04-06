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Тунис возобновляет авиасообщение с Россией и принимает туристов

6 апреля 2021 23:18
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Вакцинация пока не является обязательным требованием для въезда туристов в страну, достаточно иметь отрицательный результат теста на коронавирус.

Тунис готов обеспечивать безопасность туристов, в том числе российских. Для въезда достаточно отрицательного теста на коронавирус, заявил РИА Новости министр туризма Туниса Хабиб Аммар.

"Мы довольны решением российских властей разрешить "Аэрофлоту" производить семь рейсов в неделю, то есть одну поездку в день, а также чартерные рейсы двух других компаний. И мы будем рады, если "Аэрофлот" захочет увеличить число рейсов в нашу страну. Мы также приветствуем любую другую российскую компанию, которая хотела бы работать в Тунисе. Если есть российские инвесторы, которые хотят вкладывать средства в туристический сектор, мы их приветствуем", - сказал Аммар.

Министр отметил, что вакцинация пока не является обязательным требованием для въезда туристов в страну, достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.

 

Фото:   pixabay

 

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