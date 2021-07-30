Стоимость посещения нацпарка «Самарская Лука» останется прежней

163

Цена на путевку в национальный парк «Самарская Лука» повышаться не будет. Такой вывод был сделан после проведения исследований стоимости посещения и ее экономическое обоснование.

Некоторое время назад в интернете распространялась информация, что цена прохода на территорию «Самарской луки» будет якобы повышена в четыре раза. Но она оказалась фейковой.

Напомним, что национальный парк - особо охраняемая природная территория федерального значения. Он был основан в конце апреля 1984 года. На данный момент его площадь составляет 127 тысяч гектар, почти половину ее составляют леса. Ежегодно «Самарскую луку» посещают тысячи туристов со всей России и других стран, сообщает ГТРК Самара.