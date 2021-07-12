Самарцам предложили выбрать достопримечательности для продолжения интерактивного гида по городу

132

Компания МТС при поддержке Администрации городского округа Самара и департамента туризма министерства культуры Самарской области объявляет о расширении онлайн-путеводителя по Самаре «Виртуальная прогулка». Жители Самары смогут поучаствовать в выборе достопримечательностей и архитектурных памятников, возле которых будут установлены новые информационные пюпитры с QR-кодами.

Принять участие в онлайн-голосовании за новые объекты «Виртуальной прогулки» можно по ссылке до 1 августа. По итогам голосования 5 объектов, набравших наибольшее количество голосов, будут оснащены информационными табличками с QR-кодами, используя которые можно будет прослушать аудиогид с интересными и малоизвестными фактами о каждом из объектов и посмотреть уникальные фотографии. Запуск новых объектов «Виртуальной прогулки» планируется ко Дню города.

В перечень знаковых для города и интересных для туристов и местных жителей объектов, которые предлагается включить в «Виртуальную прогулку», вошли Покровский собор, хоральная синагога, Пушкинский народный дом (сейчас – дворец культуры железнодорожников), особняк Зеленко, «дом с атлантами», сквер Аксакова и другие достопримечательности, расположенные в историческом центре Самары. В составлении списка объектов приняли участие эксперты департамента туризма министерства культуры и краеведы интернет-журнала «Другой город».

«Гости и жители города уже привыкли видеть красочные информационные таблички с аудиогидом возле знаковых объектов на улицах Самары. На сегодняшний день проект «Виртуальная прогулка» охватывает большое количество достопримечательностей и важных туристических локаций. Но осталось еще много объектов, заслуживающих внимания. То, что их выбор будет определять онлайн-голосование, имеет особую ценность, поскольку вовлеченность местных жителей к разработке интерактивного гида имеет высокую социальную значимость», - отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

«Проект «Виртуальная прогулка» существует уже несколько лет и разросся за это время до 80 точек в разных районах Самары, от поселка Управленческий до площади Революции, рассказывая самарцам и гостям города о наиболее интересных вехах в истории города. Мы видим стабильно высокий интерес к нашему виртуальному «экскурсоводу», особенно сейчас, когда не все готовы путешествовать в другие города и страны и внутренний туризм приобретает особенную популярность. Поэтому мы готовы продолжать проект и включать в него те объекты, которые сами жители считают туристической «визитной карточкой» Самары. Не сомневаюсь, что в результате онлайн-голосования «Виртуальная прогулка» пополнится действительно интересными и знаковыми для самарцев достопримечательностями», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.