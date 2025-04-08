Самарский Росреестр выявил новые объекты туристического интереса

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18 объектов туристического интереса было выявлено в 2023-2024 годах по итогам работы Оперативного штаба. Сформированный земельный фонд на территории Самарской области в рамках проводимых по проекту «Земля для туризма» работ составил около 454 га. Один земельный участок площадью 6 тыс кв.м, расположенный в г.о. Сызрань, предоставлен заинтересованному лицу «для размещения объектов спортивного профиля».

В 2025 году проект «Земля для туризма» продолжает активное развитие на территории Самарской области.

В рамках работы Оперативного штаба в 2025 году по проекту «Земля для туризма» был определен новый объект туристического интереса, планируемый к размещению в селе Новый Сарбай муниципального района Кинельский - мемориальный комплекс «Хранители мира». Мемориальный комплекс будет установлен в память о защитниках Отечества. Для комфортного отдыха туристов и местных жителей вокруг мемориала благоустроят сквер с вечнозелеными растениями.

Оперативным штабом подготовлены предложения по земельным участкам (территориям), расположенным в его непосредственной близости, для вовлечения в туристическую деятельность.