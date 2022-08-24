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Самарская область вошла в ТОП-5 победителей в конкурсе Ростуризма

24 августа 2022 15:10
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В 2023 году будет поддержано более 50 общественных и предпринимательских инициатив.

22 августа 2022 года состоялось официальное опубликование итогов конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на осуществление поддержки общественных и предпринимательских инициатив. Самарская область вошла в топ 5 победителей по всем трем направлениям поддержки и в совокупности получит федеральное финансирование в объеме 257 млн рублей, сообщает mintourism.samregion.ru.

В 2023 году будет поддержано более 50 общественных и предпринимательских инициатив по следующим направлениям:

- создание и развитие пляжей и национальных туристских маршрутов;

- создание кемпингов и автокемпингов;

- приобретение туристского оборудования, оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката, развитие среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, организацию круглогодичного создание электронных путеводителей и разработку новых туристических маршрутов.

«В 2023 году мы сможем поддержать не менее 50 проектов. На сегодняшний день у нас уже сформировано более 100 предварительных заявок В следующем году на конкурсной основе нам предстоит определить наиболее перспективные проекты. Среди основных критериев данного конкурса, является наличие земельного участка для реализации проекта. Многие предприниматели на сегодняшний момент, желая реализовать те иные проекты, не всегда имеют всю необходимую документацию в части оформления участков для их реализации. Несомненно, важным фактором считается и уровень софинансирования. Этот порог составляет не менее 50%. Уже в следующем году большое количество предпринимателей, которые сегодня работают в нашей отрасли, а их количество с каждым годом возрастает, смогут рассчитывать на поддержку», — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

 

Фото:   mintourism.samregion.ru

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