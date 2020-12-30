Самарская область вошла в число самых бюджетных направлений для отдыха в новогодние праздники

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Текущий год подходит к концу — большинство россиян уже определились с местом для встречи Нового года.

Самое время решить, как и где провести предстоящие длинные выходные в начале января. К тому же, самый «дорогой» с точки зрения туристической аренды праздник вот-вот пройдет, и подобрать варианты жилья на время путешествий станет дешевле. Эксперты Авито Недвижимости выяснили, какие направления для зимнего отдыха окажутся наиболее доступными по цене в январские праздники. Арендовать квартиру в Самарской области можно за 350 руб./сутки.

Дешевле всего для путешественников обойдется посуточная аренда квартир в некрупных городах и иных населенных пунктах (по данным на середину декабря 2020). Средняя цена за найм такого жилья по стране составляет 1 500 рублей в сутки. Существенно ниже этой стоимости можно снять квартиру в Нижегородской области (Лысково) примерно за 300 руб./сутки, а также в Кемеровской (Тайге), Пензенской (Башмаково) и Самарской (Октябрьске) областях за 350 руб./сутки в среднем. Замыкают рейтинг самых бюджетных туристических направлений Новгородская (Старая Русса), снова Пензенская (Сердобск) и Саратовская (Петровск) области, где арендовать жилье стоит около 700 руб./сутки, и Алтайский край (Рубцовск), Республика Башкортостан (Туймазы) и Владимирская область (Суздаль), где стоимость проживания — 800 руб./сутки в среднем.

Неудивительно, что бюджетные варианты, как правило, и востребованы у туристов больше всего, что зачастую приводит к формированию дефицита предложений на рынке. Так, наиболее заметно эти тенденции проявились в Пензенской области (Башмаково) — за год уровень предложения снизился на 40%, а спрос возрос почти в 3,5 раза. Аналогичная ситуация прослеживается в Иркутской (Байкальске) и Архангельской (Урдоме) областях, а также в Башкортостане (Туймазы), где количество объявлений сократилось на 11%, 11% и 13%, а потребительский интерес, напротив, увеличился более чем в 2,5 раза, 6 раз и на 34% соответственно.