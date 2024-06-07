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Самарская область участвует в Национальной премии «Маршрут построен»

7 июня 2024 10:42
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Самарская область участвует в Национальной премии «Маршрут построен»

Остался последний день для того, чтобы проголосовать за участников Национальной премии «Маршрут построен» от Самарской области. «Маршрут построен» – уникальная премия Медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма. Это не только награда для тех, кто вносит важный вклад в сферу путешествий, но еще и полный путеводитель по всем самым интересным местам нашей огромной страны. Он открывает настоящую Россию – от мегаполисов до уютных самобытных деревень, от инновационных кластеров до заповедников с первозданной природой.

Номинация «Активный туризм» https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-aktivnyj-turizm..
- Большая Самарская тропа
- Сплав на байдарках по малым рекам Самарской области
- Маршрут «Новая Жигулёвская кругосветка» на морских каяках

Номинация «Гастротуризм» https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-gastroturizm-20..
- Гастрономический фестиваль «Волжские сезоны»
- Гранд-кафе «Пастернак»
- Ассоциация ресторанов «Milimon Family»

Номинация «Отель года 2-3*» https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-оtel-goda-2-3-2..
- Отель «Городской»
- Гостиница «Октябрьская»
- Экоотель «Маяк»

Номинация «Отель года 4-5*» https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-оtel-goda-4-5-2..
- 7 Avenue Hotel & SPA
- Загородный комплекс «Русская охота»
- Бутик-отель «Русская охота»

Номинация «Семейный туризм» https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-semejnyj-turizm..
- Центр здоровья и отдыха «Волжские термы»

Номинация «Событие года» https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-sobytie-goda-20..
- Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
- Хакатон «Креатив на Волге»

Номинация «Туристический регион года» https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-turisticheskij-..
- Самарская область

Номинация «Туроператор года» https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-turoperator-god..
- Речные туры по Волге с туроператором «Шеф Тур»

Номинация «Экотуризм» https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-ekoturizm-2024/
- Благоустройство экологического маршрута «Храм природы. Каменная Чаша»
- Маршрут на лыжах по Самарской Луке «Сердце Жигулей»

В сезон 2023-2024 премия «Маршрут построен» проводится уже в третий раз. Ее номинанты — это люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые делают наши путешествия по родной стране ярче, интереснее и комфортнее. Экспертами премии станут читатели сайта KP.RU и газеты «Комсомольская правда», слушатели Радио «КП». Они будут голосовать за номинантов, а компетентное жюри из представителей туристической отрасли, общественных организаций и деятелей культуры выберет победителей из числа определенных народным голосованием финалистов. Премия проводится при поддержке Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Голосование пройдет до 7 июня 2024 года.
С одного IP-адреса можно голосовать 1 раз в сутки.

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