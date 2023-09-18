Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»

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С 12 по 14 сентября 2023 года в Москве состоялся 29-й Международный форум-выставка по туризму ОТДЫХ Leisure – главное мероприятие в России для въездного и внутреннего туризма перед стартом осенне-зимнего туристического сезона, решающее задачу круглогодичного спроса на путешествия по России.

В этом году Самарская область была представлена объединенным стендом в центральной части выставки, на котором о своих туристических возможностях, программах и новинках осеннего и зимнего отдыха в регионе рассказали ведущие организации отрасли туризма региона во главе с министром туризма Артуром Абдрашитовым. Ими стали представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов Самара и Тольятти, туроператорских компаний Самарской области, гостиниц и глэмпингов, эко- и этнопарков, СПА-комплексов и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина. Особое внимание на выставке будет уделено презентации национального туристического маршрута «Жигулевские выходные».

Директор департамента реализации проектов в сфере туризма Министерства экономического развития Российской Федерации Владимир Трач начал осмотр выставки со стенда Самарской области. Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов рассказал о предложениях осенне-зимнего отдыха в Самарской области, в том числе и событийных мероприятиях, которые уже стали брендами региона, а также о новых зимних предложениях по программе национального туристического маршрута «Жигулевские выходные».

В рамках церемонии награждения выставки Самарскую область отметили в номинации «За креативное представление региона».

В этом году событийное направление туризма на территории региона представил уличный театр «Пластилиновый дождь» с авторской программой о регионе. Такое необычное для театра имя хорошо знакомо жителям не только Самарской области и России, но и зрителям фестивалей по всему миру. Постановки театра полностью оправдывают оригинальное название: самобытные и пластичные, они влюбили в себя участников и гостей выставки.

Также экспозицию Самарской области дополнил яркий представитель тольяттинского завода АВТОВАЗ – кроссовер нового поколения LADA Vesta SW Cross. Автомобиль был оформлен в фирменном стиле национального туристического маршрута «Жигулевские выходные».

Кроме того, состоялся ряд встреч министра туризма Самарской области с ведущими представителями туротрасли. Так в ходе встречи с председателем Правления Федерации развития общественных связей «Region PR» Геннадием Шаталовым обсудили вопросы участия проектов Самарской области в федеральных премиях, а также вопросы проведения в 2024 году профессиональных конкурсов в сфере туризма на территории Самарской области.

В ходе встречи с руководителем офиса цифровых решений МТС Алексеем Роговцевым были обсуждены вопросы возможности анализа направлений выезда жителей Самарской области в другие регионы с целью отдыха, а также анализа локального туристического потока.

Кроме того, состоялась встреча с директором «Агентства по туризму Ульяновской области» Денисом Ильиным, в ходе которой обсудили вопросы формирования межрегионального маршрута «Великий Волжский путь», который соединит два региона.

«Для Самарской области участие в Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure позволило продемонстрировать свои туристические возможности, а также программы и новинки осеннего и зимнего отдыха для новых партнеров из других регионов России, а также закрепить отношения с ведущими представителями туротрасли и крупными корпорациями, с которыми у нас уже сложились надежные партнерские отношения», – подвел итоги выставки министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.