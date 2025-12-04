Самарская область попал в топ регионов, где чаще всего бронировали гостиницы

Я нашел ошибку
Главные новости:
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,
Вахта Героев Отечества прошла в СЮИ ФСИН России
Основная задача проекта – помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.
В Самаре реализует программу по созданию адаптированного жилья для ветеранов СВО с инвалидностью
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Самарская область попал в топ регионов, где чаще всего бронировали гостиницы

197
Самарская область попал в топ регионов, где чаще всего бронировали гостиницы

В среднем осенью 2025 года в Самарской области снять номер в гостинице можно было за 3400 рублей за ночь.

По данным совместного исследования платформы Авито Путешествия и Корпорации Туризм.РФ, в осенние месяцы россияне активнее всего бронировали номера в отелях Московской области (доля бронирований на платформе: 19%), Краснодарского края (18%) и Ленинградской области (14%). Также в число регионов-лидеров вошли Татарстан и Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан, Нижегородская, Ярославская и Свердловская области. 

Директор Авито Путешествий Артем Кромочкин отметил, что регионы-лидеры сохраняются, однако, растет интерес к новым направлениям и менее очевидным маршрутам. «Путешествовать в межсезонье становится все комфортнее, в том числе, благодаря большому выбору вариантов размещений и снижению цен, что делает такие поездки доступнее. Многие путешественники даже осенью предпочитают останавливаясь в глэмпингах, многие из которых готовы работать круглогодично и все чаще предлагают гостям разнообразные варианты досуга. По нашим оценкам, только за год количество доступных для бронирования глэмпингов в стране выросло на 39%», — прокомментировал Артём Кромочкин.

Среди топ-15 регионов по популярности дешевле всего снять номер было в Свердловской области (в среднем 3100 рублей за ночь), Волгоградской области (3200 рублей), Ростовской области (3300 рублей), Самарской и Ленинградской областях (по 3400 рублей), а также в Приморском крае (3500 рублей). 

«Популярность Воронежской области среди путешественников во многом объясняется ее расположением на федеральной трассе М-4 „Дон“. Этот регион считается одним из самых перспективных для автопутешествий, поскольку через него многие едут на южные курорты. Также мы отмечаем растущий интерес к Золотому кольцу. Ближайшей зимой традиционно будут пользоваться спросом горнолыжные курорты, особенно склоны Северного Кавказа и Кузбасса», — отметил Директор департамента по связям с общественностью Туризм.РФ Дмитрий Смиркин.

В сегменте глэмпингов лидерами по числу бронирований этой осенью стали Московская область (доля 24%), Татарстан (6%), Карелия и Краснодарский край (по 5%), Свердловская и Ленинградская области (по 4%). Общее по России количество бронирований таких объектов на Авито Путешествиях по сравнению с осенью прошлого года выросло на 57%. Положительная динамика наблюдалась в 13 регионах из топ-15. Самый заметный рост был отмечен в Рязанской области (+148%), Карачаево-Черкесии (+120%), Нижегородской (+116%), Свердловской (+104%) и Владимирской (+82%) областях. В Московской области число бронирований год к году увеличилось на 61%, в Татарстане — на 60%, в Ленинградской области — на 49%.

 

Самые доступные цены на отдых в глэмпингах осенью 2025 года были в Ленинградской области и Карелии (по 7600 рублей), а также в Тюменской области (7900 рублей) и Адыгее (8200 рублей).

В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
214
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
742
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
660
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
574
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1680
Весь список