Самарская область попал в топ регионов, где чаще всего бронировали гостиницы

В среднем осенью 2025 года в Самарской области снять номер в гостинице можно было за 3400 рублей за ночь.

По данным совместного исследования платформы Авито Путешествия и Корпорации Туризм.РФ, в осенние месяцы россияне активнее всего бронировали номера в отелях Московской области (доля бронирований на платформе: 19%), Краснодарского края (18%) и Ленинградской области (14%). Также в число регионов-лидеров вошли Татарстан и Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан, Нижегородская, Ярославская и Свердловская области.

Директор Авито Путешествий Артем Кромочкин отметил, что регионы-лидеры сохраняются, однако, растет интерес к новым направлениям и менее очевидным маршрутам. «Путешествовать в межсезонье становится все комфортнее, в том числе, благодаря большому выбору вариантов размещений и снижению цен, что делает такие поездки доступнее. Многие путешественники даже осенью предпочитают останавливаясь в глэмпингах, многие из которых готовы работать круглогодично и все чаще предлагают гостям разнообразные варианты досуга. По нашим оценкам, только за год количество доступных для бронирования глэмпингов в стране выросло на 39%», — прокомментировал Артём Кромочкин.

Среди топ-15 регионов по популярности дешевле всего снять номер было в Свердловской области (в среднем 3100 рублей за ночь), Волгоградской области (3200 рублей), Ростовской области (3300 рублей), Самарской и Ленинградской областях (по 3400 рублей), а также в Приморском крае (3500 рублей).

«Популярность Воронежской области среди путешественников во многом объясняется ее расположением на федеральной трассе М-4 „Дон“. Этот регион считается одним из самых перспективных для автопутешествий, поскольку через него многие едут на южные курорты. Также мы отмечаем растущий интерес к Золотому кольцу. Ближайшей зимой традиционно будут пользоваться спросом горнолыжные курорты, особенно склоны Северного Кавказа и Кузбасса», — отметил Директор департамента по связям с общественностью Туризм.РФ Дмитрий Смиркин.