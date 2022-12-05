Самарская область одна из самых дорогих в Приволжском ФО по доступности отдыха на Новый год

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха на новогодние праздники 2023.

Рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки в санаториях России при заезде на три дня с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года.

По данным портала Санатории-России.рф, в Приволжском ФО самые доступные по ценам для встречи Нового года в санатории это Саратовская область (7 710 р.), Пензенская область (7 730 р.), Мордовия (7 860 р.), Удмуртия (8 030 р.) и Кировская область (8 140 р.)

Дороже всего в ПФО новогодние праздники обойдутся в здравницах Самарской области (13 580 р.), Чувашии (14 850 р.) и Башкортостана (15 680 р.). Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры.

Для сравнения, самые дорогие путевки на Новый год по всей стране оказались в санаториях Санкт-Петербурга (15 800 р.) и Калининградской области (15 730 р.).

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, следующий год может стать рекордным по спросу и загрузке санаторно-курортных учреждений. Так на сегодняшний день количество бронирований на весенние и летние месяцы 2023 года, уже существенно выше, чем в прошлые года.