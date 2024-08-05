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Самарская область обладает огромным потенциалом для создания новых туристических объектов

5 августа 2024 16:24
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В стране продолжается реализация проекта Росреестра «Земля для туризма».

В стране продолжается реализация проекта Росреестра «Земля для туризма».

На сегодняшний день выявлено уже более 800 земельных участков и территорий общей площадью более 15 тысяч гектаров, которые можно использовать для создания объектов туризма.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Сервис «Земля для туризма» активно развивается. Он направлен на эффективное использование территорий и развитие внутреннего туризма, — сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. - Число вовлечённых в проект регионов увеличилось до 65, из них 20 присоединились с начала 2024 года. Только за первое полугодие выявлено 178 участков площадью 9,9 тысяч гектаров для создания туристических объектов, а также 83 объекта туристического интереса. В пользование уже предоставлено 47 участков и территорий площадью 425,8 гектаров».

Самарская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе по площади территорий, на которых можно создать новые туристические объекты. На данный момент это 43 участка площадью более 444 гектаров.

Информацию о них можно посмотреть на публичной кадастровой карте, где размещён сервис. Там же можно подать заявку на их получение. Это может сделать любой желающий, в том числе и потенциальный инвестор.

Проект «Земля для туризма» реализуется с 2022 года по решению правительственной комиссии по региональному развитию.

В реестр входят заповедники, национальные парки, памятники архитектуры и другие объекты, а также расположенные поблизости от них территории.

С момента запуска проекта от желающих создать новые туристические объекты поступило уже почти 500 уведомлений.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара Туризм

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