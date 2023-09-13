Самарская губерния укрепляет сотрудничество с регионами-соседями в области туризма

125

В рамках 29-ого Международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ Leisure состоялась рабочая встреча министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова с директором «Агентства по туризму Ульяновской области» Денисом Ильиным. В ходе встречи обсудили вопросы формирования межрегионального маршрута «Великий Волжский путь», который соединит два региона.



В ближайшее время планируется проведение мероприятия по данному вопросу с участием представителей отрасли туризма двух регионов



«Система национальных туристических маршрутов демонстрирует свою эффективность в формировании понятного и четкого туристического продукта, а также продвижения региона на федеральном уровне. Мы прошли уже большой путь с национальным туристическим маршрутом «Жигулевские выходные», который проходит по территории Самарской области, в Ульяновской области также есть свой НТМ под названием «Дворянин на Волге», и теперь пришло время разработать межрегиональный маршрут, который поспособствует продвижению двух регионов», - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО