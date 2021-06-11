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Самара вошла в топ-20 самых популярных направлений для путешествия на поезде с детьми этим летом

11 июня 2021 13:27
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Самара вошла в топ-20 самых популярных направлений для путешествия на поезде с детьми этим летом

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда отправятся путешественники с детьми и подростками на поездах этим летом. Анализировались билеты, оформленные для поездки с 1 июня по 31 августа, где в заказе есть пассажиры до 17 лет.

Самое популярное направление для путешествий с детьми летом — это Москва, куда оформляется почти 19% ж/д билетов с детьми. На втором месте — Санкт-Петербург с долей направления 8,6%. А замыкает тройку Анапа, куда покупается почти 7% билетов путешественниками с детьми.

Далее следует Симферополь: в 2019 году туда еще не ходили поезда, а теперь это направление входит в топ-5. Также в рейтинг популярных направлений у путешественников с детьми вошла Евпатория.

По сравнению с 2019 годом из новичков в рейтинге только Рязань, которая раньше была на 25, а теперь на 17 месте по популярности. В остальном предпочтения семейных путешественников стабильны, и в рейтинге представлено много южных направлений: Сочи, Лазаревское, Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Туапсе, Лоо.

Также в топ-20 по популярности у путешественников с детьми входят Воронеж, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Саратов, Самара и Нижний Новгород. 

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