Самара - в топ 9 городов для кайфа от жизни

Психологи рекомендуют жить настоящим и ловить кайф в каждом мгновение, радоваться жизнью здесь и сейчас.
Хорошо и полезно делать это в подходящих для этого городах.
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос в социальных сетях и выяснил, где действительно можно испытывать кайф от жизни. Такое сладостное ощущение восторга и непременно хочется возвращаться в такие города и даже переехать.
Топ 9 городов для кайфа от жизни:
1) Санкт-Петербург - 33%
2) Севастополь - 28%
3) Казань - 15%
4) Краснодар - 11,5%
5) Ростов-на-Дону - 3,28%
6) Самара - 3,28%
7) Ярославль - 3,28%
8) Екатеринбург - 1, 64%
9) Тюмень - 1, 64%
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