Самара - в топ 9 городов для кайфа от жизни

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Психологи рекомендуют жить настоящим и ловить кайф в каждом мгновение, радоваться жизнью здесь и сейчас.

Хорошо и полезно делать это в подходящих для этого городах.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос в социальных сетях и выяснил, где действительно можно испытывать кайф от жизни. Такое сладостное ощущение восторга и непременно хочется возвращаться в такие города и даже переехать.

Топ 9 городов для кайфа от жизни:

1) Санкт-Петербург - 33%

2) Севастополь - 28%

3) Казань - 15%

4) Краснодар - 11,5%

5) Ростов-на-Дону - 3,28%

6) Самара - 3,28%

7) Ярославль - 3,28%

8) Екатеринбург - 1, 64%

9) Тюмень - 1, 64%