Самара - в десятке самых снежных городов для отдыха в декабре

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26 декабря отмечают День глубокого снега. Снег - один из главных атрибутов русской зимы и новогодних праздников. И отдыхать среди снежных просторов - это значит полностью насладиться всеми зимними красотами и забавами. В каких же российских городах выпадает больше всего снега? Синоптики ведут наблюдения, определяющие географические точки с самым высоким снежным покровом.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные метеорологов и запросы о бронировании определил популярные направления с самым глубоким снегом для путешествий в декабре. На первом месте оказался Нижний Новгород, на втором Екатеринбург, на третьем - Новосибирск.



Десять самых снежных городов для отдыха в декабре:



1. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5288 р. / 2 ночи*

2. Екатеринбург, Свердловская область ― 3641 р. / 3 ночи

3. Новосибирск, Новосибирская область ― 3292 р. / 3 ночи

4. Тула, Тульская область ―4917 р./ 2 ночи

5. Петрозаводск, Карелия ― 5780 р. / 4 ночи

6. Самара, Самарская область ― 3855 р. / 3 ночи

7. Кировск, Мурманская область ― 3193 р. / 6 ночей

8. Иркутск, Иркутская область ― 4576 р. / 2 ночи

9. Пермь, Пермский край ― 2943 р. / 3 ночи

10. Челябинск, Челябинская область ― 2734 р. / 3 ночи



*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки