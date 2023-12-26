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Самара - в десятке самых снежных городов для отдыха в декабре

26 декабря 2023 09:26
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Самара - в десятке самых снежных городов для отдыха в декабре

26 декабря отмечают День глубокого снега.  Снег - один из главных атрибутов русской зимы и новогодних праздников.  И отдыхать среди снежных просторов - это значит полностью насладиться всеми зимними красотами и забавами. В каких же российских городах выпадает больше всего снега? Синоптики ведут наблюдения, определяющие географические точки с самым высоким снежным покровом.

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные метеорологов и запросы о бронировании  определил популярные направления с самым глубоким снегом  для путешествий  в декабре.  На первом месте оказался Нижний Новгород, на втором Екатеринбург, на третьем - Новосибирск.  

Десять самых снежных городов для отдыха в декабре:

1. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5288 р. / 2 ночи*
2. Екатеринбург, Свердловская область ― 3641 р. / 3 ночи
3. Новосибирск, Новосибирская область ― 3292 р. / 3 ночи
4. Тула, Тульская область ―4917 р./ 2 ночи
5. Петрозаводск, Карелия ― 5780 р. / 4 ночи
6. Самара, Самарская область ― 3855 р. / 3 ночи
7. Кировск, Мурманская область ― 3193 р. / 6 ночей
8. Иркутск, Иркутская область ― 4576 р. / 2 ночи
9. Пермь, Пермский край ― 2943 р. / 3 ночи
10. Челябинск, Челябинская область ― 2734 р. / 3 ночи
 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

 

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