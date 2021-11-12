Самара - в десятке популярных запахов в городах России у туристов

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Калининградские парфюмеры решили разработать коллекцию ароматов, которые будут символизировать разные регионы России. Авторы проекта предполагают, что запах станет одним из элементов идентификации региона. Парфюм будут распрыскивать в музеях, общественных местах, выставках, чтобы люди запоминали запах и потом по нему вспоминали место, в котором побывали. И, конечно, духи будут новым сувениром.



Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выявил, чем пахнут города России и какие ароматы привлекают туристов.



Аромат можжевельника и моря в Ялте «одурманивает» 29% путешественников. На втором месте — запах магнолии в Сочи забрал 20% голосов. «Бронзу» получил Санкт-Петербург за запах воды и холода — 17%.



Десять популярных запахов в городах России у туристов:

Ялта — аромат хвои и моря, 29% Сочи — запах моря и магнолии, 20% Санкт-Петербург — запах воды и холода, 17% Калининград — запах марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кёнигсберга, 9% Москва — запах метро, стройки и фастфуда, 8% Самара — запах Волги, Жигулёвского пивзавода и «Шоколадки», 8% Суздаль — аромат мёда, яблок и старины, 5% Тула — запах пряников, чая из самовара и пороха, 3% Петрозаводск — цветочная сладость и вода, чистый воздух, болота, 1.5% Владивосток — острый запах морской воды и водорослей, 1.5%

* По данным опроса в соцсетях Tvil.ru