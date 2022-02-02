Самара - в десятке популярных направлений отдыха весной 2022 в России

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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать отдохнуть весной в России.



Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Кисловодск, Казань, Великий Новгород, Самара, а также горнолыжный курорт Шерегеш составили десятку самых востребованных направлений для весенних путешествий по стране.



По данным Tvil.ru, туристы бронируют жильё для поездок весной от 3 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 3,3 тысяч рублей в сутки. В среднем, отдохнуть пять — шесть дней весной в этом году можно за 15 тысяч рублей.



Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с марта по май 2022.



Десять популярных направлений отдыха весной 2022 в России: