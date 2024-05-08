Количество новых рабочих мест в Самарской области выросло на 37%

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Самарской области за последний месяц. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.
По данным hh.ru, работодателями ПФО за последние 30 дней было открыто более 236 000 вакансий – это на 23% больше, чем в апреле 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов ПФО продемонстрировали Самарская и Саратовская области: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 37% и 29% соответственно. В Самарской области по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 37%.
|
Уровень прироста новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом
|
Республика Татарстан
|
16%
|
Чувашская Республика
|
17%
|
Кировская область
|
17%
|
Ульяновская область
|
19%
|
Республика Мордовия
|
21%
|
Удмуртская Республика
|
21%
|
Республика Башкортостан
|
21%
|
Нижегородская область
|
23%
|
Оренбургская область
|
23%
|
Республика Марий Эл
|
25%
|
Пермский край
|
26%
|
Пензенская область
|
27%
|
Саратовская область
|
29%
|
Самарская область
|
37%
По сравнению с апрельскими показателями 2023 года в Самарской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в профессиональных сферах «Домашний, обслуживающий персонал» (+59% новых вакансий), «Медицина, фармацевтика» (+57% новых рабочих мест), «Транспорт, логистика, перевозки» (+56%), а также в сфере административного персонала (+54%).
Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается в сфере рабочего персонала, здесь новых работников стали искать на 44% чаще. У работодателей также высока потребность в специалистах сферы образования (+39% новых рабочих мест).
На рубеже сезонов компании стали также чаще, чем в прошлом году искать работников в сфере управления персоналом (+36% новых рабочих мест), туризма (+34%), страхования (+32%). В целом в Самарской области есть одна профессиональная сфера, где обнаружилось падение потребности в работниках и сокращение число активных вакансий: фитнес.