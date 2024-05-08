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Количество новых рабочих мест в Самарской области выросло на 37%

8 мая 2024 09:25
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Количество новых рабочих мест в Самарской области выросло на 37%

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Самарской области за последний месяц. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.

По данным hh.ru, работодателями ПФО за последние 30 дней было открыто более 236 000 вакансий – это на 23% больше, чем в апреле 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов ПФО продемонстрировали Самарская и Саратовская области: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 37% и 29% соответственно. В Самарской области по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 37%.

Регион

Уровень прироста новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом

Республика Татарстан

16%

Чувашская Республика

17%

Кировская область

17%

Ульяновская область

19%

Республика Мордовия

21%

Удмуртская Республика

21%

Республика Башкортостан

21%

Нижегородская область

23%

Оренбургская область

23%

Республика Марий Эл

25%

Пермский край

26%

Пензенская область

27%

Саратовская область

29%

Самарская область

37%

 

По сравнению с апрельскими показателями 2023 года в Самарской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в профессиональных сферах «Домашний, обслуживающий персонал» (+59% новых вакансий), «Медицина, фармацевтика» (+57% новых рабочих мест), «Транспорт, логистика, перевозки» (+56%), а также в сфере административного персонала (+54%).

Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается в сфере рабочего персонала, здесь новых работников стали искать на 44% чаще. У работодателей также высока потребность в специалистах сферы образования (+39% новых рабочих мест).

На рубеже сезонов компании стали также чаще, чем в прошлом году искать работников в сфере управления персоналом (+36% новых рабочих мест), туризма (+34%), страхования (+32%). В целом в Самарской области есть одна профессиональная сфера, где обнаружилось падение потребности в работниках и сокращение число активных вакансий: фитнес.

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