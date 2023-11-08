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Самара - в десятке популярных городов-миллионников для отдыха осенью

8 ноября 2023 09:40
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Самара - в десятке популярных городов-миллионников для отдыха осенью

8 ноября во всем мире празднуется День градостроительства. Эта дата была учреждена еще в 1949 году и отмечают его более, чем в трех десятках государств мира.  В нашей стране много городов - маленьких, средних, больших и очень больших, где численность населения превышает миллион человек. Такие города называются миллионниками.

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные города-миллионники  для отдыха осенью  2023 года.  На первом месте  - Санкт-Петербург , на втором - Москва, а на третьем - Казань.

 Десять самых популярных городов-миллионников для отдыха осенью:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3476 р. / 5 ночей*
2. Москва, Московская область ― 3382 р. / 4 ночи
3. Казань, Татарстан ― 3358 р. / 4 ночи
4. Краснодар, Краснодарский край ― 2707 р. / 2 ночи
5. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3266 р. / 3 ночи
6. Новосибирск, Новосибирская область ― 2664 р. / 4 ночи
7. Самара, Самарская область ― 2976 р. / 4 ночи
8. Красноярск, Красноярский край ― 2957 р. / 4 ночи
9. Пермь, Пермский край ― 3438 р. / 2 ночи
10. Челябинск, Челябинская область ― 2634 р. / 4 ночи
 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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