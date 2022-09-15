Самара - в десятке популярных городов для речных круизов

Речные круизы в этом году увеличились в 7 раз по сравнению с прошлым годом, сообщили в АО «ТКП». Наибольшим спросом пользуются круизы по Волге и Оке, между Москвой и Санкт-Петербургом, круизы по Карелии.
Как рассказали в российском сервисе бронирования отелей и квартир Tvil.ru, этим летом в десятку популярных направлений для путешествий по стране вошли города на Волге, Санкт-Петербург, Москва и республика Карелия.
Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами летом 2022 года.
Десять популярных городов для речных круизов:
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