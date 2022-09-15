Самара - в десятке популярных городов для речных круизов

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Речные круизы в этом году увеличились в 7 раз по сравнению с прошлым годом, сообщили в АО «ТКП». Наибольшим спросом пользуются круизы по Волге и Оке, между Москвой и Санкт-Петербургом, круизы по Карелии.



Как рассказали в российском сервисе бронирования отелей и квартир Tvil.ru, этим летом в десятку популярных направлений для путешествий по стране вошли города на Волге, Санкт-Петербург, Москва и республика Карелия.



Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами летом 2022 года.



Десять популярных городов для речных круизов:

Санкт-Петербург ― 4007 р. / 5 ночей * Казань ― 3517 р. / 5 ночей Москва ― 3362 р. / 4 ночи Сортавала ― 6454 р. / 4 ночи Нижний Новгород ― 3194 р. / 3 ночи Ярославль ― 2574 р. / 3 ночи Самара ― 2922 р. / 4 ночи Саратов ― 2344 р. / 5 ночей Астрахань ― 2806 р. / 3 ночи Волгоград ― 1942 р. / 5 ночей

* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки