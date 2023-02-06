Самара - в десятке новых направлений для путешествий весной

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Весна впереди - она начнется меньше, чем через месяц. А ведь весна - это обновление. В этом году многим пришлось изменить привычным маршрутам и открыть в своем атласе новые направления для путешествий. Давайте же посмотрим, что это за направления и в какую сумму они обойдутся туристам.



Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав заявки, выявил направления для весеннего отдыха, которые раньше не пользовались большой популярностью у наших туристов. На первом месте - Кировск , на втором - Иркутск, а на третьем - Волгоград.



Десять новых направлений для отдыха весной:



1. Кировск, Мурманская область ― 5079 р. / 6 ночей*

2. Иркутск, Иркутская область ― 3153 р. / 5 ночей

3. Волгоград, Волгоградская область ― 2703 р. /2 ночи

4.. Минск, Минская область ― 3580 р. / 4 ночи

5. Псков, Псковская область ― 4380 р. / 3 ночи

6. Ярославль, Ярославская область ― 2835 р. / 3 ночи

7. Дербент, Дагестан ― 3251 р. / 5 ночей

8. Железноводск, Ставропольский край ― 2019 р. / 7 ночей

9. Самара, Самарская область ― 2008 р. / 2 ночи

10. Воронеж, Воронежская область ― 2560 р. / 2 ночи





*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки