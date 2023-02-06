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Самара - в десятке новых направлений для путешествий весной

6 февраля 2023 09:40
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Самара - в десятке новых направлений для путешествий весной

Весна впереди - она начнется меньше, чем через месяц.  А ведь весна - это обновление. В этом году многим пришлось изменить привычным маршрутам и открыть в своем атласе новые направления для путешествий. Давайте же посмотрим, что это за направления и в какую сумму они обойдутся туристам.  

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав заявки, выявил направления для весеннего отдыха, которые раньше не пользовались большой популярностью у наших туристов.  На первом месте - Кировск , на втором - Иркутск, а на третьем - Волгоград.    

 Десять новых направлений для отдыха весной:

1. Кировск, Мурманская область ― 5079  р. / 6 ночей*
2. Иркутск,  Иркутская область ― 3153 р. / 5 ночей
3. Волгоград, Волгоградская область ― 2703 р. /2 ночи
4.. Минск, Минская область ― 3580 р. / 4 ночи
5. Псков, Псковская область ― 4380 р. / 3 ночи
6. Ярославль, Ярославская область ― 2835 р. / 3 ночи
7. Дербент,  Дагестан ― 3251 р. / 5 ночей
8. Железноводск, Ставропольский край ― 2019 р. / 7 ночей
9.  Самара, Самарская область ― 2008 р. / 2 ночи
10. Воронеж, Воронежская область ― 2560 р. / 2 ночи
 

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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