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Самара попала в топ-7 городов России, куда стоит отправиться ради музеев

4 декабря 2023 12:27
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Самара попала в топ-7 городов России, куда стоит отправиться ради музеев

Зимой холодно наматывать километры на городских экскурсиях. Самое время ходить по музеям! Эксперты сервиса tutu, которому в этом году исполнилось 20 лет, сделали подборку городов, куда стоит отправиться на встречу с искусством и историей.

Казань

В Казани находится один из крупнейших художественных музеев России. Загляните туда, чтобы увидеть древнерусскую иконопись, европейскую гравюру и русскую живопись, в том числе знаковые работы Репина, Шишкина, Фешина и многих других художников.

А чтобы узнать историю региона, отправляйтесь в Национальный музей Республики Татарстан.

Самара

Главная точка на карте города для любителей искусства — Самарский областной художественный музей, где и Куинджи, и Поленов, и Репин, и Суриков — последние два художника связаны с историей Самары.

Если вам по душе не только искусство, но и космос — посетите музей «Самара космическая». Там можно узнать, почему Самару называют космической столицей России, а еще купить еду в тюбиках в качестве сувенира.

Саратов

Визит в этот город на Волге будет неполным без Радищевского музея, одного из старейших в России. В коллекции – произведения русских художников: основателя музея Боголюбова, Рокотова, Брюллова, Левитана и многих других. Безусловно, европейское искусство тоже представлено: например, в музее можно увидеть картину великого итальянца Вазари.

Екатеринбург

Посвятите несколько часов «Ельцин Центру» — особенно там будет интересно тем, кто рос в 90-е. В музее можно не только познакомиться с биографией Бориса Ельцина, но и увидеть предметы из прошлого: кассеты, упаковки — и полностью погрузиться в то время, когда не было смартфонов и соцсетей.

Чтобы узнать о городе побольше, отправляйтесь в Музей истории Екатеринбурга. И не пропустите музей изобразительных искусств, где, помимо других сокровищ, хранится уникальный Каслинский чугунный павильон.

В какой бы регион вы ни собрались, к планированию поездки стоит отнестись ответственно. Эксперты tutu отмечают, что с начала 2023 года выросло количество путешественников, которые перед покупкой ж/д-билетов смотрят рейтинги и отзывы о поездах и оформляют фиксацию цены на авиабилеты. Они также пользуются «гарантией заселения» в отели, чтобы быстро решить проблемы, если по приезде что-то пойдет не так.

Владивосток

Во Владивостоке множество интересных музеев для детей и взрослых. Один из лучших — Приморская государственная картинная галерея. Непременно советуем ее посетить и познакомиться и с русским, и с западноевропейским искусством.

А в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева можно увидеть 600 тысяч предметов — подлинных хранителей истории края.

Красноярск

В Красноярске непременно стоит посетить краевой краеведческий музей — он в самом центре города, рядом с набережной — если погода будет хорошая, потом прогуляетесь. Само здание музея примечательно — оно напоминает египетский храм. В коллекции — записи декабристов, старинные предметы, связанные с коренными народами Сибири, а также вещи, связанные с Дмитрием Хворостовским, уроженцем Красноярска.

Стоит визита и Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова — до конца декабря там проходит выставка, посвященная русскому классическому искусству.

Пермь

В Перми непременно стоит посетить музей современного искусства PERMM — он считается ведущим за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В музее представлены работы современных российских художников — не только из Перми, но и из других регионов России. Это отличное место, чтобы познакомиться с современным искусством, если вы ничего о нем не знаете. До февраля 2024 года в музее можно увидеть, например, необычную инсталляцию, посвященную проблеме чистой воды.

 

 

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