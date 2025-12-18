С 1 января 2026 году в Самаре и ещё трёх городах вводится туристический налог

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
С 1 января 2026 году в Самаре и ещё трёх городах вводится туристический налог

С 1 января 2026 году в Самаре и ещё трёх городах вводится туристический налог

С 1 января 2026 года в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени начнёт применяться туристический сбор для гостиниц. Как сообщает «РИА Новости», средства от нового налога планируют направить на пополнение местных бюджетов и развитие туристической инфраструктуры.

В Самаре сбор будет начисляться на стоимость аренды гостиничных номеров по ставке 1% в 2026 году, но не менее 100 рублей за сутки. К 2030 году процент постепенно увеличат до 5%. По прогнозам властей, это принесёт в бюджет города 94,7 млн рублей уже в первый год и до 143,1 млн рублей к 2028 году.

Вице-мэр Самары Юлия Ашуркова подчеркнула, что введение туристического налога является социально справедливым решением. Она отметила, что самарцы уже платят аналогичный сбор, путешествуя по другим регионам страны.

Муниципалитет установил минимальную ставку в 1%, которая будет действовать весь год, независимо от сезонной загрузки гостиниц, пишет Самара-МК.

