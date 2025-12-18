С 1 января 2026 году в Самаре и ещё трёх городах вводится туристический налог

С 1 января 2026 года в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени начнёт применяться туристический сбор для гостиниц. Как сообщает «РИА Новости», средства от нового налога планируют направить на пополнение местных бюджетов и развитие туристической инфраструктуры.

В Самаре сбор будет начисляться на стоимость аренды гостиничных номеров по ставке 1% в 2026 году, но не менее 100 рублей за сутки. К 2030 году процент постепенно увеличат до 5%. По прогнозам властей, это принесёт в бюджет города 94,7 млн рублей уже в первый год и до 143,1 млн рублей к 2028 году.

Вице-мэр Самары Юлия Ашуркова подчеркнула, что введение туристического налога является социально справедливым решением. Она отметила, что самарцы уже платят аналогичный сбор, путешествуя по другим регионам страны.

Муниципалитет установил минимальную ставку в 1%, которая будет действовать весь год, независимо от сезонной загрузки гостиниц, пишет Самара-МК.