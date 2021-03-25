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С 1 апреля Россия возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение ещё с шестью странами

25 марта 2021 21:50
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Авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе.

Россия с 1 апреля возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном, Германией и Шри-Ланкой. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием, передают "Известия".

«С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне — пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне — три раза в неделю, Москва — Берлин — Москва — пять раз в неделю и Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва — три раза в неделю», — говорится в сообщении.

Авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе, добавили в оперштабе.

Как отмечается, авиакомпании смогут выполнять рейсы два раза в неделю с Венесуэлой (Москва–Каракас), а с остальными государствами — по одному разу за семь дней.

 

Фото:   pixabay

 

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