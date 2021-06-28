Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
Пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
Полицейские задержали женщину, оформившую четыре микрозайма на имя своей знакомой в Самарской области
Полицейские задержали женщину, оформившую четыре микрозайма на имя своей знакомой в Самарской области
К самарским должникам за воду приходит пирамида
К самарским должникам за воду приходит пирамида
Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки
Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки
В Самарской области человек погиб в ДТП со скорой
В Самарской области человек погиб в ДТП со скорой
Колледж из Самарской области победил в международном экоквесте
Колледж из Самарской области победил в международном экоквесте
Иван КИРЕЕВ: Сезон 2021/22, скорее всего, начнем в Самаре»
Иван Киреев: «Сезон 2021/22, скорее всего, начнем в Самаре»
В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор
В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.17
-0.16
EUR 86.19
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россия с сегодняшнего дня возобновляет регулярное авиасообщение ещё с восьмью государствами

28 июня 2021 09:14
116
Россия с сегодняшнего дня возобновляет регулярное авиасообщение ещё с восьмью государствами

Россия с сегодняшнего дня возобновляет регулярное авиасообщение ещё с восьмью государствами. Это Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия и Кипр, Северная Македония и США, передаёт РИА Новости. Также с понедельника россиянам можно летать в зарубежные страны из международных аэропортов Брянска и Ульяновска.

Ранее наша страна возобновила авиасообщение Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и Албанией.

С 27 марта прошлого года Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа 2020 Россия начала постепенно возобновлять международные авиаперелёты.

Теги: авиарейсы авиасообщение

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из Самары можно будет улететь в Албанию
25 июня 2021, 10:21
Из Самары можно будет улететь в Албанию
Полеты будут еженедельными по субботам.. Туризм
365
Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами
10 июня 2021, 09:11
Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами
Решение принял оперштаб с учетом эпидобстановки в этих государствах. В стране
545
Направление Москва — Самара вошло в топ-20 самых популярных этой весной
28 мая 2021, 12:27
Направление Москва — Самара вошло в топ-20 самых популярных этой весной
Средний чек за перелет по России весной составил 6 821 рубль за билет в одну сторону. Транспорт
642
В центре внимания
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
482
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
491
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
838
В Самарской области обещают еще одну грозу
26 июня 2021  13:33
В Самарской области обещают еще одну грозу
850
По нарастающей: уже 212 случаев коронавируса нашли в Самарской области за сутки
26 июня 2021  13:03
По нарастающей: уже 212 случаев коронавируса нашли в Самарской области за сутки
894
Весь список