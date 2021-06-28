Россия с сегодняшнего дня возобновляет регулярное авиасообщение ещё с восьмью государствами. Это Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия и Кипр, Северная Македония и США, передаёт РИА Новости. Также с понедельника россиянам можно летать в зарубежные страны из международных аэропортов Брянска и Ульяновска.

Ранее наша страна возобновила авиасообщение Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и Албанией.

С 27 марта прошлого года Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа 2020 Россия начала постепенно возобновлять международные авиаперелёты.