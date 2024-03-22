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Презентация Самарской области на выставке MITT дает хорошие результаты

22 марта 2024 16:33
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21 марта 2024 года состоялось закрытие 30-й Международная выставка туризма и гостеприимства MITT.

21 марта 2024 года состоялось закрытие 30-й Международная выставка туризма и гостеприимства MITT. Это деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. В этом году Самарская область выступила регионом-партнером этого масштабного мероприятия.

Регион был представлен выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях рассказали ведущие организации отрасли туризма региона. В состав делегации вошли представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов и муниципальных образований Самарской области, гостиниц, санаториев и глэмпингов, объектов показа, особо охраняемых природных территорий и ведущие туроператоры Самарской губернии. От Правительства Самарской области делегацию возглавил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

За время работы выставки стенд Самарской области посетил Председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«На стенде Самарской области Сангаджи Андреевичу рассказали о национальном туристском маршруте «Жигулевские выходные» и обсудили развитие его инфраструктуры, подробно рассмотрели тему запуска экскурсий на промышленное производство АО «АВТОВАЗ». На экскурсиях, организованных заводом, можно увидеть разные этапы сборки отечественных автомобилей, убедиться в ее качестве, что, безусловно, может стимулировать приобретение нашего автомобиля», – рассказал министерства туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Кроме того, Артур Абдрашитов презентовал автомобиль LADA Vesta – лучший автомобиль для путешествий на любых скоростях и дорогах с разным покрытием, который также презентован на стенде Самарской области.

Также в рамках MITT состоялось подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и компанией VK. Стороны планируют использовать ИИ-сервисы предиктивной аналитики для развития внутреннего туризма в регионе. Технологии помогут оценить динамику туристических потоков и спрогнозировать их изменение, определить, как отличаются интересы и потребности жителей и гостей региона.

Результаты исследований позволят учитывать больше факторов для развития городской и туристической инфраструктуры Самарской области. Аналитика даст возможность эффективно использовать существующие точки притяжения и создавать новые, а также повышать возврат инвестиций в инфраструктурные проекты и крупные мероприятия.

«Сегодня сервисы VK являются важными инструментами для путешествующих по нашей стране. Подписанное соглашение с этим холдингом закрепляет наши намерения и желания сотрудничать по целому ряду направлений: от аналитики портрета туриста и туристического потока в Самарской области до продвижения наших туристических возможностей в других регионах нашей страны. Соглашение имеет практическую плоскость и в самой ближайшей перспективе мы сможем рассказать о том, кто приезжает в Самарскую область и, кто интересуется поездками в наш регион», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Помимо это, на выставке был проведен ряд лекций, участие в котором приняли эксперты, отвечающие за развитие регионального туризма из пяти регионов Поволжья, в число которых вошли Самарская, Астраханская, Оренбургская и Волгоградская области. А также представители управления международной Федеральной службы государственной статистики и комитета по туризму г. Москва. На мероприятии обсудили цифровые решения на основе Больших данных и практики их применения органами исполнительной власти в сфере туризма для увеличения туристического потока и привлекательности региона. Также участники встречи затронули вопросы актуальности применения Больших данных и перспективные направления их использования для развития регионального туризма.

По итогам всех мероприятий состоялась торжественная церемония награждения, в рамках которой отметили наиболее ярких и активных участников выставки MITT 2024. Самарская область одержала победу в номинации «Лучшее представление региона России».

Отметим, что туризм является одним из важных направлений экономики региона. Как отметил Президент РФ Владимир Путин, активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. Правительство Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» работает над созданием качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг, снятием административных барьеров для работы отрасли, а также развитием туристической инфраструктуры и логистики.

По итогам 2023 года туристский поток в Самарской области составил свыше 3 млн человек. Для сравнения в 2022 году - более 2 млн 500 тыс. человек. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли. В целом за последние годы турпоток в регион увеличился в 2,5 раза.

 

Фото:  министерство туризма Самарской области

 

 

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