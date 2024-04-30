Представители Самарской области – финалисты программы «Лига экскурсоводов»

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Состоялось важное для туристической отрасли событие — Российское общество «Знание» совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив определили 210 финалистов из около 5000 участников программы «Лига Экскурсоводов». На заключительном этапе с 16 по 21 мая на Международной выставке-форуме “Россия” участникам предстоит пройти просветительскую программу от экспертов отрасли, трехэтапный кейс-чемпионат и разработать уникальный экскурсионный маршрут, который войдет в книгу «Лучшие экскурсоводы России».

Программа призвана объединить профессионалов туриндустрии в отраслевое сообщество, идею создания которого летом 2023 года одобрил Президент России Владимир Путин в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

Туризм является одним из важных направлений экономики Самарской области. В регионе реализуются меры региональной и государственной поддержки, которые направлены на стимулирование внутреннего туризма. Развитию отрасли большое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В январе журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» подвели итоги девятого ежегодного исследования, посвященного развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. В 2023 году Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России. Напомним, что 5 лет назад Самарская область занимала 23 место, а с 2021 года губерния сохраняла свои позиции на десятом месте национального рейтинга. Рост данных показателей свидетельствует об активном развитии в Самарской области регионального туристического бизнеса, предлагающего широкий спектр туристических услуг с разным ценовым сегментом и наличии в регионе мер государственной поддержки, направленных на стимулирование внутреннего туризма.

Финал проекта «Лига Экскурсоводов» пройдет с 16 по 21 мая на Международной выставке-форуме “Россия” в Москве. На него отправятся 210 конкурсантов в номинациях: «Промышленная экскурсия», «Детская экскурсия», «Экскурсия без границ», «Юный экскурсовод», «Волонтерско-экскурсионная деятельность», «Цифровая экскурсия» и «Культурно-познавательная экскурсия».

В числе финалистов от Самарской области сразу восемь человек. Среди них – Алла Соловова, Екатерина Мишанина, Елена Краснова, Ксения Инютина, Фарид Джафаров, Максим Гриценко, Мария Беткер, Екатерина Абрамова.

В рамках Образовательной программы пройдут выступления экспертов из профильных областей, а также состоится кейс-чемпионат, в котором участников ждет Презентация и защита экскурсионного продукта. 21 мая в павильоне 57 «Россия — моя история» на церемонии награждения будут определены более 75 победителей в 7 номинациях, а самые интересные экскурсионные маршруты и истории 1000 экскурсоводов-участников, войдут в книгу «Лучшие экскурсоводы России», которая поможет создать экосистему отраслевых специалистов во всех регионах нашей страны.

Также финалисты программы-конкурса станут частью флагманского проекта Российского общества «Знание» Знание.Лектор, войдут в сообщество проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей» и смогут включить свои туристические предложения в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», а также получат возможность прохождения профильной программы повышения квалификации и ценные призы от партнеров.