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Поток туристов из Китая в Россию вырос в семь раз

8 ноября 2024 10:15
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Поток туристов из Китая в Россию вырос в семь раз

С начала года число поездок иностранных туристов в Россию выросло в три раза, а китайских — в семь раз. Чаще ездить стали из стран Ближнего Востока, например из Саудовской Аравии и ОАЭ

В январе—сентябре 2024 года количество поездок иностранных граждан в Россию, учитывая все цели визита, увеличилось на 11% к аналогичному периоду прошлого года, следует из обновленной статистики ФСБ по въезду на российскую территорию иностранцев. За эти девять месяцев граждане других стран пересекли российскую границу 13 млн раз — в аналогичный период прошлого года количество таких поездок составило 11,7 млн.

Чаще всего в январе—сентябре текущего года иностранцы въезжали в Россию из стран ближнего зарубежья. Абсолютным лидером был Узбекистан: жители этой страны пересекли российскую границу 2,65 млн раз, что на 8% больше, чем в прошлом году (2,45 млн). Кроме того, в тройке лидеров по въезду традиционно граждане Казахстана — 2,63 млн поездок (плюс 8% год к году) и Таджикистана — 1,4 млн (на 17% меньше, чем прошлом году). Из государств дальнего зарубежья в десятку стран, чьи граждане чаще всего за отчетный период посещали Россию, вошел Китай: количество поездок оттуда увеличилось в 2,5 раза, до 1,3 млн (531,7 тыс. поездок год назад). Значительно, в десять раз, выросло и число визитов в Россию граждан КНДР — с 735 год назад до 7,7 тыс., пишет РБК. 

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