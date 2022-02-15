Популярные блогеры-миллионники России раскачают Instagram и TikTok самарцев

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19 февраля 2022 года в 13.00 на территории единственного в России музея штор (г.Самара, ул.Лукачева, 6) стартует уникальный проект Сергея Тюпаева «Инстаграм и Тик Ток прокачка». Проект реализуется при участии департамента туризма министерства культуры Самарской области. Каждую субботу на протяжении месяца (19 февраля, 26 февраля и 5 марта 2022 года) будут проходить оффлайн встречи со звездами социальных сетей – блогерами-миллионниками. В торжественном открытии с приветственным словом выступит заместитель министра – руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов.

«Туризм – это сфера экономики, возможности и потенциал которой сегодня активно развивается в Самарской области. Мы отчетливо понимаем, что онлайн-продвижение тревел-возможностей региона – это мощнейший инструмент. Каждый путешественник начинает планировать свой отдых с чтения рекомендаций и отзывов в сети. Это сложившаяся практика, игнорировать которую не представляется возможным. В рамках своей деятельности мы реализуем проект «Поехали!», который, главным образом, построен на тиражировании информации о туристических возможностях области через блогеров, через социальные сети. Думаю, действенные инструменты от ведущих блогеров страны, продемонстрированные в рамках мастер-классов, дадут позитивную динамику для дальнейшего онлайн-продвижения туристической составляющей региона», – уверен Артур Абдрашитов.

Напомним, на территории Самарской области второй год подряд областным департаментом туризма при поддержке Правительства реализуется проект «Поехали!» с участием представителей средств массовой информации и блогеров, направленный на продвижение внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов. Это беспрецедентный проект, который еженедельно презентует разнообразные туристические локации региона. «Поехали!» – уникальная презентационная медиаинициатива, которая в первую очередь транслирует информацию именно через ресурсы социальных сетей, одномоментно подавая информацию об одном и том же туристическом ресурсе области на «многочисленных языках» того или иного блог-канала, каждый из которых охватывает социально разноплановую аудиторию.

В рамках проекта звезды Instagram и TikTok поделятся собственным опытом ведения социальных сетей и полезными лайфхаками по раскрутке блога, наполнению контента для больших охватов, популяризации, продвижения и развития аккаунта.

Так, спикерами проекта станет Анна Калашникова – блогер, актриса, певица и модель. Количество подписчиков в Instagram – 2 млн. Тема выступления: «Медиа блогинг. Создание из своего сторителинга бренда». Анна выступит 19 февраля 2022 года, в день торжественного старта проекта.

26 февраля 2022 года самарские блогеры познакомятся с Анастасией Крековой, блогером и фитнесс-тренером. Она расскажет о продвижении бизнеса и личного бренда в TikTok, а также о создании и продвижении экспертного TikTok аккаунта. Анастасия входит в первую пятерку в номинации «Спорт» TikTok Live. Количество подписчиков социальной сети TikTok составляет более 2 млн человек.

В заключительном семинаре, 5 марта 2022 года, участники проекта встретятся с популярным блогером, моделью, спортсменкой и певицей Масей Шпак. Ее аудитория составляет 2,7 млн подписчиков в Instagram. Тема мастер класса: «Как создать популярный блог, оставаясь самим собой».

К участию в проекте приглашаются самарские блогеры, руководители средств массовой информации, владельцы малого и среднего бизнеса.