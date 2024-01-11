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ПФО назвали одним из самых редких направлений для зимнего туризма

11 января 2024 10:22
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ПФО назвали одним из самых редких направлений для зимнего туризма

Зимой туристы наслаждаются красотой заснеженных пейзажей, чистым воздухом и ярким солнцем. Это помогает восстановить баланс сил и зарядиться энергией для свершений в новом рабочем году.

Яндекс Путешествия провели опрос среди россиян и выяснили их предпочтения в зимнем туризме. Оказалось, что 86% опрошенных выбирают направления для отдыха внутри России. Также эксперты определили, какие локации для зимнего отдыха в стране выбирают реже других — это Дальневосточный, Северо-Западный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Полный рейтинг регионов выглядит так:

  1. Санкт-Петербург — 33% проголосовавших;
  2. Москва — 24% проголосовавших;
  3. Южный федеральный округ — 19% проголосовавших;
  4. Центральный федеральный округ — 16% проголосовавших;
  5. Сибирский федеральный округ — 15% проголосовавших;
  6. Приволжский федеральный округ — 13% проголосовавших;
  7. Уральский федеральный округ — 12% проголосовавших;
  8. Северо-Кавказский федеральный округ — 12% проголосовавших;
  9. Северо-Западный федеральный округ — 10% проголосовавших;
  10. Дальневосточный федеральный округ — 8% проголосовавших.

По результатам опроса, процент людей, предпочитающих активный зимний отдых (коньки, лыжи, сноуборд и прочее), составил 16%, а пассивный (прогулки, посещение музеев, ресторанов) — 35%. Любителей сочетать активный и пассивный отдых оказалось 49%.

Среди самых популярных видов отдыха зимой — осмотр природных достопримечательностей (выбор 57% респондентов), экскурсии и пешие маршруты по историческим городам (53%), а также изучение исторических и культурных мест (46%).

Самыми понятными развлечениями в зимних путешествиях респонденты посчитали посещение ледяных пещер и гротов (32% ответов), экологические экскурсии (16%) и «снежную комнату» (10%) — специальные помещения с минусовыми температурами, которые часто функционируют по соседству с саунами и банями.

Оказалось, что этой зимой планируют путешествия около 30% респондентов, 32% хотели бы поехать, но не уверены, что смогут это сделать, а 38% не смогут в силу разных обстоятельств.

Регулярно по России в зимний период путешествуют 19% опрошенных, иногда — примерно 48%, почти никогда — 33%.

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