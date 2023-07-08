Первая «Экотропа РГО на Волге» пройдет по «Самарской Луке»

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В национальном парке «Самарская Лука» идет работа по созданию экомаршрута в рамках проекта «Путешествия с РГО».

Один из ключевых маршрутов проекта «Экотропы РГО на Волге», который пройдёт вдоль заповедных участков всей великой русской реки. Он предполагает создание и оборудование экологических троп вдоль Волги на всем её протяжении от истока до устья с возможностью проработки вариантов для развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и выработке конкретных предложений по благоустройству территории, оборудованию смотровых площадок и т.д.

Первый пилотный отрезок экотропы протяжённостью 6 км пройдет по территории нацпарка «Самарская Лука» на участке от села Ширяево вдоль Волги и Жигулей до Крестовой поляны, второй отрезок пути захватит «земляничную дорогу» из Подгор в Торновое.

Первая встреча сотрудников национального парка «Самарская Лука и членов РГО состоялась еще в апреле.

— Экотропа РГО на Волге будет оборудована информационными щитами, на которых будет указано особое значение этой территории, — отметила тогда пресс-секретарь Самарского областного отделения РГО Оксана Ларешина. — Самарская лука уникальна и своим геологическим строением, и богатством биологических и исторических объектов, однако многие из путешественников об этом не знают.

А в конце июня состоялась совместная экспедиция членов регионального отделения РГО, студентов и преподавателей Самарского государственного социально-педагогического университета в сопровождении специалиста по туризму нацпарка «Самарская Лука» Натальи Захаровой. Для экспертов этот выход открыл возможность ближе познакомиться с природными, археологическими и этнографическими достопримечательностями, а для студентов — стал полевой практикой.

«Планируемая экологическая тропа имеет протяжённость более 20-ти километров, что является сложным для неподготовленных физически людей, в связи с чем необходимо проработать место привалов и отдыха. Если смотровая площадка будет в конце тропы, то не каждый решиться на неё пойти. Интересными являются экосистемы и ландшафты, культурные объекты», — резюмировала доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения СГСПУ ФГБОУ ВО Самарский государственный социально-педагогический университета Валентина Ильина.

«Когда нам сказали, что мы пойдём по экотропе 20 км, мне казалось, что это невозможно, ведь расстояние большое. Но, с гидами, которые сопровождали нас было интересно идти! По тропе мы рассматривали различные виды растений. Мне, как биологу, было очень интересно! — поделилась впечатлениями студентка и участница экспедиции Полина Матюнина.

Обследованный участок будущей экотропы общей протяженностью около 27 километров достаточно комфортен и безопасен. В зависимости от уровня физической подготовки и времени его можно проходить за один или два дня. Участники экспедиции уже наметили места, где в будущем следует поставить указатели, информационные щиты и запланировали следующий выход для прохождения следующего участка экотропы, сообщает пресс-служба нацпарка «Самарская Лука».

Фото: пресс-служба нацпарка «Самарская Лука»