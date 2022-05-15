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Отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены из-за закрытых аэропортов. Об этом РИА Новости рассказали представители отрасли.

После майских праздников скидки на бронирование составляют от 10 до 30% в зависимости от объекта. Отмечается, что речь идёт о среднем ценовом сегменте и отелях "три звезды". Востребованные четырех- и пятизвездочные гостиницы заполнены и потребности в снижении цен не испытывают. Представители туротрасли пояснили, что отельеры не увидели ажиотажного спроса на летний отдых в Анапе, Туапсе и даже Сочи, где открыт аэропорт, и теперь пытаются спасти сезон, предоставляя скидки.

Росавиация временно запретила полеты в ряд городов юга и центральной части России. На данный момент ограничения действуют до 19-го мая, однако, они неоднократно продлевались.