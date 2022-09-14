«ОТДЫХ Leisure 2022»: Министерство туризма Самарской области подписало ряд важных Соглашений

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13 сентября 2022 года на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure 2022» состоялось торжественное подписание ряда Соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и судоходной компанией «Волга Тревел», авиакомпанией «Red Wings», Российскими железными дорогами, туристическим агрегатором «Островок» и Российским союзом выставок и ярмарок. Данные Соглашения имеют особую значимость для индустрии туризма региона.

Соглашение с судоходной компанией «Волга Тревел» направлено на дальнейшее развитие программы по скоростным пассажирским судам «Валдай-45Р». В текущем году было запущено два судна по маршрутам в достопримечательные села Самарской области — Ширяево и Винновку. «К началу новой навигации 2023 года мы ожидаем поставку еще двух судов и тестирование новых маршрутов, о которых мы объявим уже непосредственно в следующем сезоне 2023 года. Гости Самарской области по достоинству оценили новый комфортабельный тип путешествия. За полтора месяца с момента старта программы «Валдаев-45Р» этими судами было перевезено более 12 тысяч пассажиров», — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

В 2022 году авиакомпания «Red Wings» сформировала для себя в Самарской области настоящий авиахаб. Регион уже не первый год участвует в программе субсидируемых авиарейсов, делая таким образом путешествие из других регионов нашей страны в Самарскую область весьма доступными. Туристам открывается возможность добраться до Самарской области прямым авиасообщениям по привлекательной цене. «Авиакомпания «Red Wings» в этом сезоне выполняет рейсы из Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Еревана, Стамбула, Анталии, Алматы и Магаса. И в наших совместных планах наращивать этот показатель. К выбору каждого направления мы подходим тщательно и планируем реализовывать целый ряд рекламных компаний и программ продвижения новых направлений», — прокомментировал Артур Абдрашитов.

Железнодорожный транспорт сегодня находится в лидерах по способу прибытия на территорию Самарской области, а железнодорожные путешествия стали основой для туристического продукта как межрегиональных путешествий, так и специальных туров по Самарской области. ««Ретротур на Паровозе», «Вагон знаний», «Яркие выходные в Приволжье», «Все оттенки Жигулевского», «В театр лучше поездом», «Поезд на пленэр» — это лишь малый список тех программ, которые мы реализовали совместно с Куйбышевскими железными дорогами и с Куйбышевским филиалом «Федеральная пассажирская компания», — поделился министр регионального министерства.

«После ухода целого ряда зарубежных агрегаторов для нас было крайне важно найти надежного партнера для интеграции наших объектов отрасли туризма и индустрии гостеприимства в отечественные системы бронирования, – поделился Абдрашитов, – Таким образом, сделав важный шаг, туристический агрегатор Островок.ру сегодня активно реализует это направление вместе с нами.»

Министр туризма Самарской области рассказал, что ежегодно, на территории Самарской области, проходят масштабные событийные мероприятия и регион максимально подготовлен к их проведению. После подписания Соглашения с Российским союзом выставок и ярмарок регион приступит к реализации масштабных мероприятий, которые важны не только для той или иной отрасли, в отношении которой они проходят, но и для генерации делового туристического потока в Самарскую область и событиям, которые действительно меняют социально-экономическую жизнь Самарского региона, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО