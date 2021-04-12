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Музей авиации и космонавтики в Самаре - в топ-8 самых желанных «космических» мест у россиян

12 апреля 2021 09:39
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Музей авиации и космонавтики в Самаре - в топ-8 самых желанных «космических» мест у россиян

В 2021 году в России и мире отмечается 60 лет со дня первого полёта человека в космос. Напомним, что 12 апреля 1961 года гражданин СССР, старший лейтенант Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов. В честь этого события сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, куда туристы планируют поездки, чтобы узнать больше о космонавтах и космонавтике. Список составлен на основании данных бронирований жилья в 2021 году.
 

В топ-8 самых желанных «космических» мест у россиян вошли:
• улица, сквер, памятник и кедр Гагарина в Сочи,
• музей космонавтики и ракетной техники, расположенный на территории Петропавловской крепости, в сооружении Иоанновского равелина, в Санкт-Петербурге,
• крымская астрофизическая обсерватория в Научном Бахчисарайского района,
• музей авиации и космонавтики ДОСААФ России на ВДНХ в Москве,
• музей космонавтики в Ростове-на-Дону,
• музей мирового океана в Калининграде,
• музей авиации и космонавтики в Самаре,
• музей Валентине Терешковой «Космос женщины ХХ века» в Ярославской области.
 

По статистике TVIL.RU, больше всего бронируют квартиры (56,73%) и номера в отелях (41,03%) в городах, связанных с космосом, семьи с детьми ( 23,99%) и пары (37,67%). Дешевле всего отдохнуть в Калининграде, дороже – в Ярославле.
 

Восемь популярных городов, связанных с космосом:

  1. Сочи – 2516 ₽ / 9,26 ночи *
  2. Санкт-Петербург - 2 721 ₽ / 4,6 ночи
  3. Бахчисарай – 2215 ₽ / 2,3 ночи
  4. Москва - 2 576 ₽ / 2,66 ночи
  5. Ростов-на-Дону - 2 041 ₽ / 1,66 ночи
  6. Калининград - 1 779 ₽ / 6 ночей
  7. Самара - 2 243 ₽ / 2 ночи
  8. Ярославль - 2 847 ₽ / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях

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