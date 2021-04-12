Музей авиации и космонавтики в Самаре - в топ-8 самых желанных «космических» мест у россиян

В 2021 году в России и мире отмечается 60 лет со дня первого полёта человека в космос. Напомним, что 12 апреля 1961 года гражданин СССР, старший лейтенант Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов. В честь этого события сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, куда туристы планируют поездки, чтобы узнать больше о космонавтах и космонавтике. Список составлен на основании данных бронирований жилья в 2021 году.
В топ-8 самых желанных «космических» мест у россиян вошли:
• улица, сквер, памятник и кедр Гагарина в Сочи,
• музей космонавтики и ракетной техники, расположенный на территории Петропавловской крепости, в сооружении Иоанновского равелина, в Санкт-Петербурге,
• крымская астрофизическая обсерватория в Научном Бахчисарайского района,
• музей авиации и космонавтики ДОСААФ России на ВДНХ в Москве,
• музей космонавтики в Ростове-на-Дону,
• музей мирового океана в Калининграде,
• музей авиации и космонавтики в Самаре,
• музей Валентине Терешковой «Космос женщины ХХ века» в Ярославской области.
По статистике TVIL.RU, больше всего бронируют квартиры (56,73%) и номера в отелях (41,03%) в городах, связанных с космосом, семьи с детьми ( 23,99%) и пары (37,67%). Дешевле всего отдохнуть в Калининграде, дороже – в Ярославле.
Восемь популярных городов, связанных с космосом:
*Средняя стоимость ночи в отелях