Куйбышевская ЖД приглашает всех желающих отправиться на электропоезде на рыбалку из Самары

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Куйбышевская железная дорога и АО «Самарская ППК» приглашает всех желающих отправиться на электропоезде на рыбалку из Самары до станции Золотой Бор (Самарская область).



Мероприятие состоится в это воскресенье (13 июля) в 08:30 в непосредственной близости от станции Золотой Бор.



Для участников железнодорожного тура подготовлена развлекательная программа: игры, конкурсы и квесты. Отправление электропоезда №6332/6331 из Самары в 06:56, прибытие на станцию Золотой бор в 08.12. Время местное.



Лучший рыболов получит подарок, а все участники — яркие эмоции и порцию вкуснейшей ухи!



Запись и подробности по телефону: +79649838465.