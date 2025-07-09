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Куйбышевская ЖД приглашает всех желающих отправиться на электропоезде на рыбалку из Самары

9 июля 2025 19:06
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Куйбышевская ЖД приглашает всех желающих отправиться на электропоезде на рыбалку из Самары

Куйбышевская железная дорога и АО «Самарская ППК» приглашает всех желающих отправиться на электропоезде на рыбалку из Самары до станции Золотой Бор (Самарская область).

 Мероприятие состоится в это воскресенье (13 июля) в 08:30 в непосредственной близости от станции Золотой Бор.

 Для участников железнодорожного тура подготовлена развлекательная программа: игры, конкурсы и квесты. Отправление электропоезда №6332/6331 из  Самары в 06:56, прибытие на станцию Золотой бор в 08.12. Время местное.

 Лучший рыболов получит подарок, а все участники — яркие эмоции и порцию вкуснейшей ухи!

Запись и подробности по телефону: +79649838465.

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