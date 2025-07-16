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Компания-инвестор возводит эко-отель с форелевым хозяйством в Клявлинском районе

16 июля 2025 21:10
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Компания-инвестор возводит эко-отель с форелевым хозяйством в Клявлинском районе

Команда Агентства по привлечению инвестиций с рабочим визитом побывала в Клявлинском районе и оценила ход реализации инвестпроекта по созданию  эко-отеля RRodnik.

На территории эко-отеля уже введен в эксплуатацию крупнейший банкетный зал на 450 человек, который может стать площадкой для проведения крупных деловых форумов, конференций и других масштабных мероприятий.

Инвестор здесь также развивает собственное форелевое производство полного цикла. Это первое и единственное подобное хозяйство на территории Самарской области.  В ближайшее время на территории эко-отеля завершится строительство современного СПА-комплекса, который подразумевает бассейн, парные и другие зоны отдыха.

Инвестор планирует развивать инфраструктуру, расширять сервисы и повышать привлекательность территории.

«Планируется, что сам спа-комплекс заработает в 2025 году - здесь уже ведутся отделочные работы и совсем скоро появятся первые гости. Находимся с компанией-инвестором в постоянном диалоге, сопровождаем проект и со своей стороны делаем все необходимое для его быстрого запуска», - рассказал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев. 

Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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