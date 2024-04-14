Из Тольятти в Волгоград впервые отправился патриотический поезд с детьми

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Поездка (12+) проходит в эти выходные и организована в рамках туристско-образовательного проекта "Вагон знаний" (12+). Программа маршрута называется "Главный урок истории".

Такой тематический поезд из Тольятти стартовал впервые. В дорогу в двухэтажных вагонах отправились около 300 детей из Автограда, Жигулевска и Ставропольского района. В их числе, благодаря поддержке меценатов, путешествуют две группы ребят из двух учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



В программе экскурсии к известным достопримечательностям Волгограда, которые являются символами героического подвига нашего народа в Великой Отечественной войне: памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, монумент "Родина-мать зовет!", экспозиция "Оружие Победы".



Во время поездки проводниками в историю выступают реконструкторы военно-исторических клубов. Они организовали для ребят интерактивную программу. За культурно-познавательную часть в поезде отвечают студенты Самарского государственного института культуры, пишет Сова.