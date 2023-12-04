из Самары пустят дополнительные рейсы в Питер

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У жителей Самарской области появится больше возможностей попасть в Санкт-Петербург. Об этом рассказали в аэропорту Курумоч.

— С 15 декабря частоту полетов в Санкт-Петербург увеличит авиакомпания «Россия». Полеты запланированы с частотой четыре раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время вылета из Самары — 18:10, прибытие в Пулково — в 19:40. Продолжительность полета — два с половиной часа, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Полеты на этом направлении также осуществляют авиакомпании Nordwind, Smartavia и «Победа». Новых рейсов пока в расписании перелетов найти не удалось.

Сейчас цена билета в Питер на декабрь обойдется одному взрослому в среднем от 8000 рублей. Желающим отправиться в Санкт-Петербург именно 31 декабря придется заплатить больше — цена (по данным на момент написания новости) билетов в Северную столицу в этот день начинается от 15 500 рублей. Правда, в Питере путешественники окажутся уже 1 января, пишет 63.ру.